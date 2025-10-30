Убивший 31 пенсионерку «поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор

В Верховный суд поступила кассационная жалоба на пожизненный приговор жителю Казани Радику Тагирову, который за полтора года убил 31 пожилую женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Жалоба была направлена в судебную коллегию по уголовным делам. Она поступила в Верховный суд 27 октября, слушание назначено на 25 декабря.

По данным следствия, Радик Тагиров нападал на пенсионерок с марта 2011 по октябрь 2012 года. Он совершал преступления в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Мужчина представлялся сотрудником коммунальных служб, душил жертв подручными средствами, обыскивал их жилье и похищал деньги.

В 2024 году его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима. В том же году Радик Тагиров обжаловал приговор, но судебное решение оставили в силе.