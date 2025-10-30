Убивший 31 пенсионерку «поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор
В Верховный суд поступила кассационная жалоба на пожизненный приговор жителю Казани Радику Тагирову, который за полтора года убил 31 пожилую женщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Жалоба была направлена в судебную коллегию по уголовным делам. Она поступила в Верховный суд 27 октября, слушание назначено на 25 декабря.
По данным следствия, Радик Тагиров нападал на пенсионерок с марта 2011 по октябрь 2012 года. Он совершал преступления в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Мужчина представлялся сотрудником коммунальных служб, душил жертв подручными средствами, обыскивал их жилье и похищал деньги.
В 2024 году его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Первые 10 лет он должен провести в тюрьме, затем его отправят в колонию особого режима. В том же году Радик Тагиров обжаловал приговор, но судебное решение оставили в силе.