В Петербурге задержали убившего попадью дезертира

В Санкт-Петербурге задержали и передали в военную комендатуру дезертира, ходившего по городу в рясе. Он сбежал с СВО, куда отправился после приговора за убийство жены священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» на Обводном канале, пишет «Фонтанка».

По информации издания, 34-летнего фигуранта по имени Станислав Леденев 29 октября задержал угрозыск Невского района. Дезертира не объявляли в федеральный розыск, однако его узнал один из оперативников.

В феврале 2023 года жену священника храма Святой Троицы «Кулич и Пасха» нашли мертвой с несколькими ножевыми ранениями в парадной ее дома на Коломенской улице. По подозрению в этом преступлении задержали свечника церковной лавки того же храма — Леденева, который сознался, что убил попадью из-за того, что та уличила его в воровстве.

В марте 2024 года суд признал фигуранта виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы. После этого Леденев подписал контракт с Министерством обороны РФ, а уже в следующем сентябре самовольно покинул военную часть.

Артемий Чулков