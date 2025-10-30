Закон об эвтаназии бездомных животных в Новосибирской области принят в I чтении

Заксобрание Новосибирской области в первом чтении приняло законопроект об обращении с безнадзорными животными. За одобрение инициативы высказались 49 депутатов, против — 11.

Документ включает 11 статей, среди которых устанавливаются требования к отлову животных без владельцев, созданию пунктов временного содержания животных, определению порядка их деятельности и сроков содержания, а также возможность введения в регионе режима экстраординарной ситуации и перечень оснований для умерщвления животных без владельцев.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее аналогичный закон был принят в четырех регионах Сибири — Кузбассе, Республиках Тыва и Хакасия, а также в Алтайском крае. На прошлой неделе заксобрание Омской области также приступило к рассмотрению закона об обращении с безнадзорными животными.

