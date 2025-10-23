Братьев меньших станет меньше

Законодательное собрание Омской области приступило к рассмотрению закона об обращении с безнадзорными животными. Он разрешает убивать агрессивных бродячих собак и вводить для борьбы с ними режим экстраординарной ситуации. Документ нашел поддержку в парламенте, но некоторые депутаты уверены в том, что он не принесет желаемый результат без мер ответственности для людей, выбрасывающих животных на улицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В главном управлении ветеринарии Омской области пришли к выводу, что увеличение числа бродячих собак ведет к росту социальной напряженности

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В главном управлении ветеринарии Омской области пришли к выводу, что увеличение числа бродячих собак ведет к росту социальной напряженности

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

На сессии 23 октября заксобрание Омской области приступило к рассмотрению проекта закона «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и мероприятиях при осуществлении такой деятельности на территории Омской области». Он был разработан главным управлением ветеринарии (ГУВ) региона «в связи со значительным ростом количества безнадзорных животных и, как следствие, ростом социальной напряженности среди населения».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что численность безнадзорных животных в области к началу 2025 года достигла 22,4 тыс. «Правоприменительная практика свидетельствует, что метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат на прежние места обитания) не позволяет в должной мере обеспечить общественную безопасность. На территории многих субъектов Российской Федерации, среди которых Омская область, фиксируются случаи нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе с летальным исходом. Следует отметить, что часть собак, проявляющих немотивированную агрессивность, чипированы. Жертвами становятся дети, пенсионеры, которые не способны защитить себя от нападения безнадзорных собак»,— отмечается в документе.

Как сообщил участникам заседания начальник ГУВ Владимир Плащенко, законопроект позволяет усыплять отловленных безнадзорных животных в ряде случаев: если это единственный способ прекратить их непереносимые физические страдания, если животное проявляет немотивированную агрессию или переносит опасные заболевания.

«Животное считается немотивированно агрессивным, только если напало первым, а не защищалось или защищало потомство»,— подчеркнул он.

По словам господина Плащенко, массовый отлов возможен только в рамках экстраординарной ситуации. Такой режим при вступлении закона в силу можно будет ввести не более чем на два месяца, если «обстановка с безнадзорными животными уже не может быть урегулирована иными методами». Начальник ГУВ добавил, что последующие нормативно-правовые акты должны обеспечить отдельное содержание животных, отловленных в рамках экстраординарной ситуации.

Спикер заксобрания Александр Артемов («Единая Россия») назвал законопроект «выстраданным и взвешенным». «Мы долго шли к этому законопроекту вместе с органами исполнительной власти. В данном законопроекте учтены практический опыт и законодательный опыт целого ряда регионов»,— сказал он.

Руководитель фракции «Коммунистов России» Владимир Казанин, хотя и поддержал законопроект, заметил, что «пока мы не примем персональную ответственность за выброс животного, микрочипирование, у нас все равно будут всплывать проблемы о необходимости строительства дополнительных приютов».

«Пока мы не введем ответственность владельцев за самовыгулы, за выброс животного на улицу, пока мы штрафами не начнем наказывать, ситуация не изменится»,— поддержала его Наталья Тузова («Новые люди»).

По ее словам, региональное отделение партии разработало свой законопроект, предполагающий комплекс мер в этой сфере.

В итоге за дальнейшую работу над законопроектом проголосовало 36 депутатов при четырех против. Документ будет подготовлен к первому чтению.

Как писал «Ъ-Сибирь», законы, позволяющие убивать отловленных бродячих собак, приняли несколько сибирских регионов. В декабре 2023 года это сделала Республика Алтай, в 2024 году — республики Тыва и Хакасия, Алтайский край, Кемеровская область. Режим экстраординарной ситуации с массовым отловом животных вводился, в частности, в Новокузнецке и Кызыле.

В Новосибирской области региональное управление ветеринарии проводило опрос о целесообразности такой меры. Большинство его участников высказались против. В Красноярском крае закон об обращении с безнадзорными животными был принят в первом чтении в декабре прошлого года, но до второго чтения дело пока не дошло.

Валерий Лавский