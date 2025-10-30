Ижевский автозавод приостановил производство Lada Largus Cross на 90 лошадиных сил

Ижевский автозавод прекратил выпуск модификации Lada Largus Cross с базовым двигателем мощностью 90 л.с., пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа». В производстве осталась только версия с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с.

Представители компании отметили, что остановка производства базовой модели не означает полного отказа от нее. «Мы перераспределили производственные объемы в пользу наиболее популярных у клиентов версий. В зависимости от спроса, производство данной модификации может быть возобновлено. Также автомобили в данной версии доступны на стоках у дилеров»,— сообщили в пресс-службе.

Напомним, совет директоров «АвтоВАЗа» рассмотрит возможность сокращения производственного плана на 20% в 2025 году, до 400 тыс. автомобилей. В состав «АвтоВАЗа» входят два крупных автозавода: в Тольятти и Ижевске. Их общая мощность составляет более 750 тыс. машин в год.

Анастасия Лопатина