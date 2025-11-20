Сегодня исполняется 79 лет патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов:

— Ваше Святейшество! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Ваш труд, направленный на укрепление нашего общества и развитие в нем идей гуманизма, заслуживает глубокого уважения. Знаю, что Вы много заботитесь и о молодом поколении наших граждан, оказываете поддержку образовательным и культурным проектам, направленным на сохранение и укрепление традиционных для России ценностей. Желаю Вам крепкого здоровья, душевных сил и новых успехов в трудах!

Сегодня исполняется 70 лет председателю комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславу Тимченко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы Владислав Третьяк:

— Уважаемый Вячеслав Степанович! Вы — настоящий профессионал своего дела, опытный человек с твердыми убеждениями, всей душой болеющий и преданный делу развития парламентаризма в нашей стране. Вы всегда проявляете принципиальность, требовательность к себе и людям, сочетая их с доброжелательностью и чуткостью. Я от всей души поздравляю Вас, моего друга и верного соратника, с юбилеем и желаю крепкого здоровья и успехов в служении Отечеству.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»