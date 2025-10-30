Парковки в праздничные выходные в Тюмени станут бесплатными

В Тюмени на праздничных выходных ко Дню народного единства все парковки станут бесплатными, сообщили в городской администрации. Ограничения будут сняты на период со 2 по 4 ноября.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Бесплатными на три дня станут все городские паркинги, включая многоуровневую парковку на набережной. Жители и гости города смогут припарковаться на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства.

Напомним, платные парковки за первые два месяца 2025 года принесли в бюджет Тюмени 20,1 млн руб., что на 4,3 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ирина Пичурина