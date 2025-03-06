С начала года в бюджет Тюмени поступило 20,1 млн рублей с платных парковок

Платные парковки за первые два месяца 2025 года принесли в бюджет Тюмени 20,1 млн руб., что на 4,3 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил «РБК-Тюмень» исполняющий обязанности директора «Тюменьгортранса» Руслан Тимерзянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Наибольшие доходы принесли зоны с номерами 203 на ул. Водопроводная и Первомайская, 206 на ул. Володарского, 207 на ул. Водопроводная и ул. Комсомольская. Руслан Тимерзянов отметил, что план по доходам с парковок на 2025 год составляет 120,6 млн руб., и текущая динамика выполнения этого плана стабильна — без опережений и отставаний.

Напомним, власти Тюмени планируют в 2025 году перевести на платный режим 5 тыс. парковочных мест — с 5 ноября это количество выросло до 4051. Почасовая плата на тюменских парковках составляет от 20 до 50 руб. в зависимости от максимального уровня их заполняемости.

Ирина Пичурина