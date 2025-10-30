Трамп: Билл Гейтс признал, что ошибался насчет борьбы с изменением климата

Президент США Дональд Трамп в соцсети Х заявил, «выиграл войну» с обманом о климатических изменениях. Он также упомянул бывшего главного исполнительного директора Microsoft Билла Гейтса, написав, что он «наконец-то признал, что ошибался».

«Я (Мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу. На это потребовалась смелость, и за это мы все благодарны»,— написал президент США.

29 октября Билл Гейтс в своем эссе заявил, что человечеству необходимо перенаправить ресурсы с борьбы с изменением климата на борьбу с голодом и опасными заболеваниями. Он заявил, что сокращение Дональдом Трампом финансирования USAID может нанести долгосрочный ущерб борьбе в этой сфере.

В феврале администрация США отправила сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) в административный отпуск. Главными задачами организации декларировались гуманитарные и социальные проекты в развивающихся странах в области сельского хозяйства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, а также «продвижение демократии и защиты прав человека по всему миру».