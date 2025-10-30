В Ростове-на-Дону собрали 77% годового плана по туристическому сбору

Туристический налог принес в бюджет Ростова-на-Дону 41,4 млн руб. за девять месяцев 2025 года, что составляет 77,4% от запланированного годового объема в 53,5 млн руб. Об этом сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По информации ведомства, за первое полугодие в городскую казну поступило 37,1 млн руб., что составило 69,3% от планируемого за год показателя.

«С 2025 года владельцы гостиниц, хостелов, кэмпингов и глэмпингов в Ростовской области обязаны взимать курортный сбор, который включается в стоимость проживания. В этом году размер налога составляет 1%. Каждый год он будет увеличиваться на один процентный пункт и к 2029 году достигнет 5%»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко