Петербуржец погиб при пожаре в Невском районе

Пожар в доме в 1-м Рабфаковском переулке привел к смерти одного человека. Об этом сообщили 27 октября в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 10:43 спасателям поступила информация о возгорании по адресу: 1-й Рабфаковский переулок, 9, к. 2. Огонь охватил 11 кв. м в двухкомнатной квартире.

К тушению привлекли три единицы техники и 15 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать к 11:15, на месте нашли тело одного погибшего.

