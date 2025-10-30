NOS: на выборах в Нидерландах лидирует партия «Демократы 66»

Явка на вчерашних парламентских выборах в Нидерландах составила 76,3%, сообщает местный телеканал NOS. Согласно экзитполу, проведенному агентством Ipsos I&O, первое место на выборах занимает проевропейское движение «Демократы-66» (D66), получившее 27 мест. Второй идет крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса (25 мест), третья — праволиберальная Народная партия за свободу и демократию (23 мандата). Официальные результаты голосования должны объявить сегодня.

29 октября в Нидерландах прошли досрочные выборы нового состава Второй палаты Генеральных штатов (нижней палаты парламента). По всей стране было открыто более 9 тыс. избирательных участков. По данным СМИ, для участия в голосовании за границей зарегистрировались почти 135 тыс. подданных, что стало рекордом. Место в парламенте получает каждая партия, набравшая не менее 0,67% голосов. Для парламентского большинства надо получить 76 депутатских мест из 150. Из-за большого количества фракций это практически невозможно, поэтому большинство, как правило, получает коалиция с участием нескольких партий.