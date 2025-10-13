В Сургуте пожарные спасли троих детей из горящей квартиры

В Сургуте (ХМАО-Югра) пожарные спасли семерых человек, включая троих детей, из горящей квартиры в 13-этажном доме, сообщили в МЧС ХМАО-Югры. Еще десять человек были эвакуированы.

Сообщение о возгорании поступило пожарным 13 октября в 10:54. Огонь полыхал на балконе восьмого этажа. Пожарные с помощью автолестницы добрались до очага возгорания и начали спасательные работы в условиях сильного задымления. Открытое горение было ликвидировано в 11:22.

Площадь пожара составила 23 кв. метра — его тушили 9 единиц техники и 33 пожарных. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет.

Полина Бабинцева