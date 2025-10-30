Президент Венесуэлы заявил об уничтожении трех самолетов наркоторговцев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения сообщил о перехвате и уничтожении трех легкомоторных самолетов, задействованных в наркотрафике. Он уточнил, что в операции принимали участие разведывательные подразделения Национальных боливарианских вооруженных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

По информации господина Мадуро, два самолета были уничтожены в среду, 29 октября, еще один — в понедельник. Принадлежность самолетов не раскрывается, известно лишь, что в воздушное пространство Венесуэлы они влетели «с севера, со стороны Карибского моря». Президент поздравил военных «с оглушительным успехом», добавив, что «военная авиация действовала в соответствии с протоколами и международным правом».

Национальное телевидение Венесуэлы также сообщает, что с начала года в стране было конфисковано и уничтожено более 63 тонн наркотиков.

Наземную операцию против наркокартелей на территории Венесуэлы ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в его стране «марионеточный режим».

Влад Никифоров