Донской Роспотребнадзор выявил фальсификат в каждой десятой пробе молока

Роспотребнадзор Ростовской области обнаружил фальсификат почти в 10% из 318 проверенных проб молока и молочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления.

По информации ведомства, дополнительно эксперты взяли 2,5 тыс. образцов для проверки соблюдения нормативно-технических требований. Более чем в 30 пробах (1,2%) обнаружили продукцию с опасными бактериями или превышением допустимого уровня микроорганизмов.

«Из-за проблем с качеством Роспотребнадзор приостановил действие деклараций о соответствии пяти компаний: ООО «Кагальницкий молочный завод», ООО «Морозовское молоко», ООО «Раймолпром Матвеево-Курганский», ООО «Сыровар» и ООО «Бела Русь». Декларации «Кагальницкого молзавода» и «Раймолпрома Матвеево-Курганский» признали полностью недействительными. Суд запретил ИП Шейкину А.В. и ИП Звонареву А.В. заниматься изготовлением молочных изделий»,— говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили: «На предприятии ИП Шейкина контролеры брали образцы с октября 2024 года по апрель 2025-го. Экспертиза выявила растительные жиры и другие компоненты, которые недопустимы в молочных товарах. Ведомство аннулировало 45 деклараций о соответствии этого производителя. Руководитель не устранил выявленные нарушения, несмотря на предписание надзорного органа».

Валентина Любашенко