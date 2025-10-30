Рейсы самолетов в Тюмени задержали из-за погоды

В аэропорту Рощино в Тюмени 29 октября задержали отправление нескольких рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропортах назначения, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Вылет всех трех самолетов перенесен на 30 октября. Согласно расписанию, самолет UT123 авиакомпании Utair в Белоярский вылетит в 10:15, рейс 4G489 «ГазпромАвиа» в Бованенково отправится в 9:35 — сейчас на него производится посадка. Вылет вахтового авиарейса 4G490 в Самару перенесен на 17:05 — рейс будет выполнен после перелета в Бованенково и обратно.

Напомним, ранее отправление совмещенного рейса компаний «Россия» и «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задержали более чем на 12 часов.

Ирина Пичурина