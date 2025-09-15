Вылет самолета из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 12 часов

Отправление совмещенного рейса компаний «Россия» и «Аэрофлот» из Тюмени в Сочи задерживается более чем на 12 часов, следует из расписания на онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Рейс FV 6126 / SU 6126 должен был вылететь в 5:55, но его отправление отложено до 17:30. Кроме того, задерживается прибытие рейса FV 6125 авиакомпании «Россия» из Сочи — самолет должен был прилететь в 4:35, но сейчас прибытие ожидается в 16:40.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Рощино также наблюдались многочасовые задержки рейсов на отправление и прилет из Сочи, также задерживался рейс из Новосибирска.

Ирина Пичурина