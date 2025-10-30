На Дону на одного безработного приходится шесть свободных рабочих мест

В Ростовской области на одного безработного приходится шесть свободных рабочих мест, сообщил начальник управления службы занятости региона Сергей Григорян на заседании донского правительства. В 2024 году этот показатель был выше — на одного соискателя приходилось более восьми вакансий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По информации аналитиков, официальный уровень безработицы в области составляет 0,3%. Этот показатель отражает долю людей, обратившихся в государственные службы занятости, от общей численности экономически активного населения. По состоянию на 29 октября в регионе работу ищут 5,8 тыс. человек.

Международная организация труда использует иную методику подсчета, опрашивая граждан от 15 лет и старше. Занятым считается человек, отработавший хотя бы час в неделю. По данным МОТ, в августе безработица в регионе достигла 2%, что составляет 45,5 тыс. человек.

«Летом время поиска персонала увеличилось вдвое — с одного-двух месяцев до двух-четырех. В отдельных случаях процесс затягивается еще дольше. Кадровый дефицит сохраняется несмотря на замедление экономического роста. Наиболее остро проблема стоит в промышленности, строительстве, логистике и фармацевтической отрасли»,— пояснил господин Григорян.

Валентина Любашенко