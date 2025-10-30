Инфляция в Ростовской области превысила общероссийскую в сентябре на 0,5%

В Ростовской области зафиксирован значительный рост цен на мясную продукцию по итогам сентября 2025 года. Стоимость говядины за год увеличилась на 13,5%, а мяса птицы — на 12,9%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным экспертов, годовая инфляция в регионе после четырехмесячного снижения достигла 8,4%, что превышает общероссийский показатель на 0,5%. За сентябрь потребительские цены в области выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

«На продовольственном рынке наблюдается разнонаправленная тенденция. Наряду с подорожанием мяса, яйца подешевели на 18,4% за год. Положительная динамика зафиксирована в ценах на овощи: капуста стала дешевле на 26,5%, картофель — на 14%, морковь — на 6,1%»,— говорится в сообщении.

Аналитики объясняют подорожание говядины сокращением объемов производства в стране. На стоимость мяса птицы повлияли увеличившиеся затраты на корма, ветеринарные препараты, энергоносители и упаковку.

Валентина Любашенко