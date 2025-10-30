В ДТП с «Газелью» в Первоуральске погибла пенсионерка

В Первоуральске (Свердловская область) произошло ДТП, в котором погибла пенсионерка. Инцидент произошел 29 октября в 11:30 на улице Трубников, рядом с домом №29, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Газель Некст» двигался задним ходом по тротуару для разгрузки продуктов в торговый павильон. При совершении маневра он сбил 63-летнюю пенсионерку. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась через несколько часов.

Водитель является местным жителем и имеет стаж вождения 19 лет, ранее был привлечен к ответственности за нарушения ПДД пять раз. Проверка показала, что он был трезв. На месте происшествия автоинспекторы провели необходимые процессуальные действия. Продолжается расследование, по итогам которого будет принято решение.

Напомним, в начале недели СКР возбудил уголовное дело после ДТП в Ревде (Свердловская область), в котором погибли две школьницы и получила травмы еще одна.

Ирина Пичурина