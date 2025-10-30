Hyundai и еще три автопроизводителя Южной Кореи отзывают более 260 тысяч машин

Hyundai Motor, BMW Korea, Kia Corp. и Stellantis Korea добровольно отзывают в общей сложности 260 тыс. 184 автомобиля, сообщает в четверг агентство «Рёнхап», со ссылкой на информацию Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея. Автомобили 57 моделей отзываются для устранения различных дефектов компонентов.

Отозвать машины пришлось из-за угроз, связанных с несколькими дефектами. Среди них — возможная опасность возгорания из-за неисправной системы управления аккумулятором в электрической модели Porter II от Hyundai Motor. Также есть угроза отключения электроэнергии или даже пожара из-за неисправного стартера в седане BMW 520d и неисправной детали двигателя во внедорожнике Jeep Grand Cherokee, импортированном компанией Stellantis Korea.

Эрнест Филипповский