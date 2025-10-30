Начинается суд над экс-главой вневедомственной охраны Новосибирской области

В Новосибирске сегодня начинается судебный процесс над бывшим начальником управления вневедомственной охраны Росгвардии по региону Ровшаном Курбановым по делу о коррупции. Ожидается, что на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, подсудимый выскажет отношение к предъявленному обвинению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии по НСО

Ровшану Курбанову инкриминируется получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), за что ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, 30 апреля начальник управления вневедомственной охраны через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб. Взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности в ходе процедуры категорирования торгового объекта. Часть строительных материалов на сумму 35 тыс. руб. обвиняемый получил в начале мая и использовал их для благоустройства дачи. Речь, в частности, о террасной доске, цементе, краске, клее для плитки.

27 мая полковника задержали сотрудники регионального УФСБ, суд отправил его в СИЗО. 24 октября обвиняемому продлили еще на полгода (до 13 апреля 2026 года) срок содержания под стражей.

Илья Николаев