Пентагон отчитался о втором ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о нанесении американскими войсками «смертельного удара» по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. В сообщении, опубликованном в соцсети Х, господин Хегсет отметил, что в результате были уничтожены четверо наркоторговцев.

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Ссылаясь на данные разведки, он подчеркнул, что судно «участвовало в незаконной контрабанде наркотиков и следовало по известному маршруту наркотрафика». Западное полушарие больше не является безопасным убежищем для наркотеррористов, добавил глава Пентагона.

Операция по уничтожению судна стала второй подобной, совершенной в Тихом океане. Неделей ранее господин Хегсет заявлял об аналогичной атаке, в результате которой было потоплено судно с двумя контрабандистами. США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Большая часть таких операций совершается в акватории Карибского моря.

Влад Никифоров