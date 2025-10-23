США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Министр обороны США Пит Хегсет заявил об уничтожении в восточной части Тихого океана судна с двумя контрабандистов наркотиков. Как сообщает Reuters это стало первой военной операцией США в Тихом океане в рамках борьбы с наркоторговцами, объявленной президентом Дональдом Трампом.

В своем заявлении Пит Хегсет подчеркнул, что судно «участвовало в незаконной контрабанде наркотиков, следовало по известному маршруту транзита наркотиков и перевозило наркотики». Однако, как уточняет агентство, министром «доказательства не были предоставлены».

Ранее сообщалось минимум о семи ударах войск США по судам в акватории Карибского бассейна. США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Сенат в свою очередь требует от Пентагона обосновать удары, а решение президента Дональда Трампа о признании наркокартелей террористической организацией сенаторы считают недостаточным.

Влад Никифоров