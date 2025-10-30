США заключили с Южной Кореей сделку с атомной подлодкой и выплатой $350 млрд

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал Южной Корее разрешение на строительство атомной подводной лодки. Об этом он написал в соцсети Truth Social. Дональд Трамп уточнил, что строительство субмарины будет осуществляться на верфях Филадельфии.

«Я дал им разрешение построить атомную подводную лодку, а не устаревшие, и гораздо менее маневренные, дизельные подводные лодки, которые у них есть сейчас»,— написал он.

По словам президента США, Южная Корея согласилась выплатить $350 млрд за снижение пошлин США, купить американские нефть и газ в «больших объемах», а также обеспечить инвестиции южнокорейских компаний и бизнесменов в США на сумму, превышающую $600 млрд.