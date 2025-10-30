Забайкалье заработает 1 млрд рублей за счет удорожания патента для мигрантов

По инициативе минтруда Забайкалья депутаты краевого заксобрания утвердили повышение коэффициента для расчета стоимости трудового патента для иностранных работников. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, коэффициент на 2026 год утвержден в размере 4,76. Сейчас действует коэффициент 4,3.

Прогнозируется, что ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачиваемый трудовыми мигрантами, в 2026 году составит более 14 тыс. руб. В связи с ростом стоимости патента дополнительные поступления в бюджет края составят свыше 1 млрд руб.

В России в 2026 году ожидается приток иностранной рабочей силы. В связи с этим Минтруд РФ предлагает увеличить в следующем году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Почти 92% от общей квоты — квалифицированные рабочие для промышленных предприятий и масштабных инфраструктурных проектов.

Влад Никифоров