Азербайджан ликвидировал офис Би-би-си в стране

Азербайджан ликвидировал представительство Би-би-си в стране и аннулировал аккредитацию его сотрудников. Об этом сообщило агентство «Азери-пресс» со ссылкой на Агентство по развитию медиа.

Согласно сообщению агентства, причиной ликвидации стало отсутствие правовых оснований для их работы. «Появилась информация о том, что сотрудники закрытого в Азербайджане представительства Би-би-си продолжают журналистскую деятельность на территории страны. Не существует какого-либо международного договора, предусматривающего деятельность данного представительства в Азербайджане»,— говорится в сообщении агентства.

Требование приостановить работу представительства Азербайджанской службы Би-би-си в Баку правительство республики выдвигало в феврале.