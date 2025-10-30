Умер востоковед Василий Михеев

Академик РАН, российский востоковед и экономист Василий Михеев умер 29 октября на 72-м году жизни.

С 1996 по 2005 годы Василий Михеев работал в Институте Дальнего Востока РАН, где был руководителем Центра социально-экономического развития Китая и заместителем директора Института.

С 2005 года он перешел в Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, где руководил Сектором экономики и политики Китая и Японии. С 2009 года возглавлял Центр азиатско-тихоокеанских исследований, а также занимал пост заместителя директора ИМЭМО РАН. С 2019 года руководил научным направлением Центра, курируя комплексные исследования Китая, Японии, КНДР, Республики Корея и других стран Тихоокеанской Азии.

В 2003 году В.В. Михеев был избран членом-корреспондентом РАН, а в 2016 году — академиком. Он являлся ученым мирового уровня, автором многочисленных публикаций и почетным профессором Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай, КНР).