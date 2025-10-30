Волгоградец Никита Журавель обжалует 14-летний приговор за госизмену в ВС РФ

Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу Никиты Журавеля из Волгограда, осужденного за госизмену (ст. 275 УК РФ). Жалоба поступила 22 октября. Заседание назначено на 4 декабря и пройдет в закрытом режиме.

В ноябре прошлого года Журавель, ранее осужденный за сожжение Корана (ст. 213, ч. 2 ст. 148 УК РФ) у Волгоградской соборной мечети, был признан виновным в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Уголовное дело в отношении него было возбуждено осенью 2023 года.

По данным УФСБ, в марте 2023 года Никита Журавель отправил через мессенджер представителю СБУ видео с информацией о передвижении российских военных. Прокуратура сообщила, что студент зафиксировал железнодорожный состав с военной техникой и истребители.

Также прокуратура уточнила, что Журавель передал Украине сведения о перемещении служебного автомобиля одной из воинских частей Минобороны РФ. За это он якобы получил 10 тыс. руб. Тогда обвиняемый вину не признал. В ноябре 2024 года Волгоградский областной суд назначил ему наказание в виде 13,5 лет колонии строгого режима.

В апреле этого года Третий апелляционный суд в Сочи утвердил приговор Журавелю по делу о госизмене.

Нина Шевченко