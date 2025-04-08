Сжегшему Коран Никите Журавелю утвердили приговор по делу о госизмене

Третий апелляционный суд в ходе выездного заседания в Волгоградском областном суде оставил без изменения приговор Никите Журавелю по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщил «РИА Новости» адвокат осужденного Андрей Сабинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Журавель (слева)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Никита Журавель (слева)

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Никиту Журавеля приговорили в феврале 2024 года к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за сожжение Корана у мечети в Волгограде. Его действия оценили как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и оскорбление чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). Сам осужденный признал вину, однако утверждал, что у него не было умысла нарушать общественный порядок.

В сентябре 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избил Никиту Журавеля. Господин Кадыров заявил, что гордится поступком сына и он «правильно сделал». В октябре того же года Кадыров-младший получил ряд наград, включая звание Героя Чеченской Республики и орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

В октябре 2024 года осужденному предъявили обвинения в госизмене. Генпрокуратура сообщала, что фигурант связывался с сотрудником СБУ через мессенджер, а затем прислал ему видео железнодорожного состава, перевозившего технику и самолеты российской армии. В ноябре того же года Никита Журавель был приговорен к 13,5 года колонии строгого режима, вину обвиняемый не признал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Измена вслед за оскорблением».

Никита Черненко