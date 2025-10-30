Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гендиректор «Башспирта» останется под арестом до 23 ноября

Советский районный суд вчера продлил арест генеральному директору АО «Башспирт» Раифу Абдрахимову до 23 ноября, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Раиф Абдрахимов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, руководитель государственной компании не расторг заведомо невыгодные соглашения об аренде помещений в центре Уфы, которые заключил предыдущий топ-менеджмент «Башспирта». В СКР оценивают ущерб предприятия от бездействия господина Абдрахимова более чем в 103 млн руб.

Руководителя «Башспирта» задержали 28 августа, на следующий день по ходатайству следствия его арестовали на месяц.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 2 сентября в защиту гендиректора компании выступил глава Башкирии Радий Хабиров. Он намеревался ходатайствовать об отмене ареста, но Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского райсуда. В конце сентября меру пресечения продлили на месяц, это решение оспорить вновь не удалось.

Майя Иванова