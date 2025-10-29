В Симферополе фура упала с моста на ж/д пути, водитель госпитализирован

Фура пробила ограждение, сорвалась с моста и упала на железнодорожные пути в крымском Симферополе. По информации телеканала РЕН ТВ, в результате пострадал один человек.

Водитель фуры получил травмы, его госпитализировали, уточняет телеканал. Причины аварии устанавливаются. Железнодорожные пути были обесточены для эвакуации грузовика с путей.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, ГУ МЧС по Республике Крым, региональное управление ГИБДД, а также городские власти и представители Крымской железной дороги.

По информации ТАСС, два поезда были задержаны в результате аварии. Других задержек не ожидается.