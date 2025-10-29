Вучич попросил у США время на решение вопроса о контроле «Газпрома» над NIS

Президент Сербии Александр Вучич попросил у США больше времени, чтобы решить вопрос о контроле «Газпрома» над NIS — единственным нефтеперерабатывающим заводом в стране.

«Я надеюсь, что США не введут вторичные санкции»,— сказал господин Вучич журналистам (цитата по Bloomberg). Ограничения могут нанести ущерб сербским банкам.

Как уточнил президент Сербии, в настоящий момент NIS перерабатывает накопленные запасы нефти. Их хватит до 20 ноября.

По словам Александра Вучича, власти страны планируют решить проблему с NIS до середины декабря. Как сообщили американские чиновники Bloomberg, Вашингтон ожидает, что Белград убедит «Газпром» продать свою долю в компании или возьмет НПЗ под собственный контроль путем национализации.

В числе совладельцев NIS — «Газпром нефть» (44,85%) и власти Сербии (29,87%). Еще 11,3% акций принадлежат АО «Интэлидженс», управляемому ООО «Газпром капитал». США внесли компанию в санкционный список в начале 2025 года. Действовать ограничения начали в октябре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Белград остался без лицензии».