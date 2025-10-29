Выручка «Русагро» выросла на 23% за год

Выручка аргохолдинга «Русагро» в январе — сентябре 2025 года выросла до 276,9 млрд руб. Показатель вырос на 23% по сравнению с тем же периодом прошедшего года. В третьем квартале выручка составила 105,853 млрд руб. Это на 28% выше показателя за третий квартал прошлого года, следует из отчетности компании.

«В третьем квартале 2025 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций выросла… за счет реализации проектов роста и повышения операционной эффективности во всех бизнес-направлениях»,— сообщают в компании.

В «Русагро» заявили о том, что увеличили производство свинины на 80%, продажи продукции свиноводства — на 84%. Выросло производство и продажи сахара на 18% и 36% соответственно, продажи зерновых культур увеличились на 9%. При этом объем продаж промышленной масложировой и молочной продукции снизился на 16%, до 449 тыс. т. Продажи шрота уменьшились на 25%, до 193 тыс. тонн, объем реализации сырого масла сократился на 18%, до 170 тыс. т.