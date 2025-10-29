Предпринимателя просят покинуть зону

На карте Ульяновска появилась еще одна точка протеста. Жители многоквартирного дома на ул. Сурова и общественные активисты заявляют, что администрация города нарушила законодательство, разрешив в зеленой зоне общего пользования строительство магазина. В мэрии Ульяновска заявляют, что никаких нарушений нет, и чиновники не вправе отказать в строительстве. Жители не верят заявлениям чиновникам и направили в Генпрокуратуру, СКР, природоохранную прокуратуру, мэру и губернатору обращения с требованием не допустить изменения статуса зеленой зоны и вернуть уже вырубленные деревья. Депутаты регионального заксобрания видят системную проблему в том, что постоянно в городе возникают точки протеста жителей из-за закрытости исполнительной власти и неурегулированности вопросов градостроительства.

Жители МКД считают, что чиновники не имели права разрешать строительство магазина в зеленой зоне

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Жители МКД считают, что чиновники не имели права разрешать строительство магазина в зеленой зоне

В среду, 29 октября, в Заволжском районе Ульяновска состоялся сход граждан, на который они официально пригласили мэра города Александра Болдакина и главу городского управления архитектуры и градостроительства (УАиГ) Наталью Гордееву. Всего на сход около дома №23 на проспекте Врача Сурова собралось около 60 человек. Они требовали остановить строительство магазина перед их домом, в зоне зеленых насаждений общего пользования.

По словам жителей, совсем недавно, около двух недель назад, они узнали о том, что участок в 1000 кв. метров перед их домом, засаженный рябинами и защищающий дом от выхлопных газов с автомобильной дороги, отдается под строительство магазина. Ранее никакой информации от районных и городских властей жители об этих планах не получали.

Во вторник жители увидели, что участок обносится забором, а вечером вторника, с наступлением темноты, все деревья (17 рябин, шесть черемух, ясень, карагач, а также поросль клена, ясеня и черемухи) на участке были вырублены. Жители вызвали полицию, которая, хоть и с опозданием, зафиксировала факт вырубки и теперь разбирается с ее законностью.

Согласно появившемуся на заборе аншлагу, заказчиком строительства является индивидуальный предприниматель Наира Егиазарян. Участок, о котором идет речь (кадастровый номер 73:24:021012:3826), согласно публичной кадастровой карте, имеет площадь 1 тыс. кв. метров, кадастровую стоимость — 3,6 млн руб., форма собственности не указана, вид условно-разрешенного использования — объекты торговли, досуга и развлечений. Между тем на карте действующих на сегодня правил землепользования и застройки (ПЗЗ), утвержденных постановлением мэра в августе 2021 года, этот участок обозначен как зона зеленых насаждений общего пользования (Р2), на которой недопустимо строительство.

Еще во вторник, до вырубки деревьев, жители направили в Генпрокуратуру РФ, в СКР и в природоохранную прокуратуру обращения, в которых просили остановить вырубку, провести проверку по факту законности изменения функционала земельного участка и передачи его в аренду.

Ни мэр города, ни глава УАиГ на сход граждан не прибыли. Не было и приглашенных депутатов, в округа которых входит конфликтная зона (депутат гордумы Сергей Малышев и депутат регионального заксобрания Юрий Мухин, оба от партии «Единая Россия»).

Как заявила на сходе экозащитница Наталия Лазарева, выделение участка, выдачу порубочного билета и разрешения на строительство нельзя считать законными, поскольку участок, отданный под строительство, находится в зеленой зоне Р2. По ее словам, эту зону экозащитники и общественные активисты пробивали через гордуму еще в 2019 году, наконец, УАиГ внесла ее в ПЗЗ, утвержденные в 2021 году, а теперь, получается, само же управление отдает зону под застройку.

Прибывшие на сход заместители руководителя УАиГ Анна Червякова и Роман Тимофеев поясняли гражданам, что «участок находится в двух функциональных зонах — Ж4 (зона застройки) и Р2, но сам магазин в зону Р2 не попадает», а значит, по их словам, все законно. Они сообщили, что на этот участок был передан предпринимателю в аренду под строительство региональным минимущества (в связи с передачей градостроительных полномочий на уровень региона, состоявшейся в 2022 году.— “Ъ”), и поэтому мэрия за эти действия не отвечает. Затем (с 16 мая по 10 июня) УАиГ провело общественные обсуждения проекта постановления мэра о выдаче разрешения предпринимателю на условно-разрешенный вид использования участка, возражений не было. И после этого, мэрия 16 сентября мэрия выдала разрешение на строительство. Жители заявили, что не могут считать такие обсуждения законными, поскольку они о таких обсуждениях ничего не слышали, никаких оповещений ни на их доме, ни на конфликтном участке об этом не было (согласно Градостроительному кодексу, оповещения о начале обсуждений обязаны размещать в местах, которых эти обсуждения касаются.— “Ъ”).

Стоит отметить, что, согласно Градостроительному кодексу, совмещение в одном участке разных функциональных зон недопустимо. Об этом прокуратура Ленинского района Ульяновска предупреждала мэрию еще в 2023 году.

Архитекторы, ознакомившись с планировочной схемой участка, отмечают, что при реализации проекта строительства магазина в дальнейшем потребуется также и уничтожение зоны линейного озеленения вдоль проспекта для размещения пожарного проезда, что снова приведет к нарушениям.

Жители, собравшиеся на сходе, начали собирать подписи под новыми обращениями с перечнем обнаруженных ими нарушений и требованиями остановить строительство и вернуть зеленые насаждения. Обращения направляются снова в Генпрокуратуру, СКР, в природоохранную прокуратуру, а также в администрацию президента РФ, губернатору региона и мэру Ульяновска. К вечеру среды было собрано более 500 подписей.

Ульяновский межрайонный природоохранный прокурор Евгений Спиридонов в среду сообщил «Ъ», что получил обращение ульяновцев и уже принято решение о начале проверки законности действий администрации Ульяновска в части выдачи порубочного билета. «А в части разрешения на строительство, вероятно, направим это обращение в территориальную прокуратуру»,— добавил прокурор.

Депутат регионального заксобрания Юрий Мухин сказал «Ъ», что «в который раз происходит все одно и то же: стройка согласована чиновниками, разрешения есть, «но выясняется, что об этом никто не знал, что есть сомнения в законности, что жители категорически против». «Мы уже проходили это не раз, в том числе в ситуации со сквером Антонова, и снова все повторяется. Я обязательно подключусь, и мы детально разберемся в проблеме. Явно в работе власти есть какой-то системный сбой»,— сказал «Ъ» депутат.

С ним согласен и председатель профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР), отмечающий, что видит во всем происходящем системную проблему. «Это ненормально, когда один отвечает только за рукава, а другой — только за пуговицы. В нашем случае итог — социальное напряжение, ущерб экологии. Все это повторяется не в первый раз, и пора разобраться в первопричинах подобных проблем»,— отметил Дмитрий Грачев.

Сергей Титов, Ульяновск