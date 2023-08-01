Правила с нарушениями

В Ульяновске районный прокурор поддержал жителей проспекта Нариманова, которые противостоят точечной застройке. Ведомство подало иск к региональному министерству имущественных отношений и архитектуры, а также к мэрии с требованием привести в соответствие с законом градостроительную деятельность. Прокурорская проверка установила: Правила землепользования и застройки участка, на котором ведется строительство многоэтажного дома, не соответствуют генплану города. В прокуратуре считают, что такие несоответствия ведут к выдаче незаконных разрешений на строительство. Депутаты гордумы Ульяновска констатируют, что подобные несоответствия стали в Ульяновске системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В понедельник Ленинский районный суд Ульяновска зарегистрировал иск районного прокурора к региональному министерству имущественных отношений и архитектуры и мэрии о признании незаконным их бездействия, следствием которого стало несоответствие Правил землепользования и застройки города (ПЗЗ) генеральному плану.

Как пояснил «Ъ» и.о. прокурора Ленинского района Ульяновска Виктор Нагорный, основанием для обращения прокуратуры в суд послужило обращение владельца частного дома в северной части Ленинского района, который заявил о попытках незаконного строительства и просил прокуратуру провести проверку. Обратив внимание на то, что «прокуратура занимает очень жесткую позицию в отношении нарушений законодательства в сфере точечной застройки, которая наиболее остро стоит в Ульяновске», господин Нагорный сообщил «Ъ», что прокурорская проверка показала: на указанном участке, где ведется строительство многоквартирного дома (МКД), «есть серьезные и острые противоречия между ПЗЗ и генеральным планом». «Между тем генеральный план является основополагающим руководящим документом территориального планирования, и все последующие документы не должны ему противоречить»,— подчеркнул глава районной прокуратуры. По его словам, по генплану участок находится в трех функциональных зонах — зоне зеленых насаждений общего пользования (где категорически запрещено возведение объектов), в зоне коттеджно-усадебной застройки и в зоне общественных центров, в то же время в ПЗЗ участок обозначен как зоны Ц3 (объекты социального назначения) и Р2 (территории общего пользования, охрана природных территорий и коммунальное обслуживание). Виктор Нагорный подчеркнул, что по закону один земельный участок не может находиться в нескольких функцио­нальных зонах, и «в любом случае строительство многоквартирного дома на этом участке недопустимо». Он пояснил, что мэрия пока не выдавала разрешение на строительство, но «задача прокуратуры — действовать упреждающе». Господин Нагорный также заметил, что именно такие несоответствия впоследствии приводят к появлению незаконных строек, «и задача органов прокуратуры — пресекать подобные факты на корню». «Думаю, в случае положительного решения суда данный пример мог бы послужить хорошим образцом, как не надо делать и насколько принципиально важно подходить взвешенно при выдаче разрешений на строительство»,— добавил и.о. прокурора. В иске прокурор района также просит признать недействующими ПЗЗ по этому участку и возложить на минимущества и мэрию обязанность в течение трех месяцев привести ПЗЗ в соответствие генплану.

Напомним, с 1 января 2023 года полномочия в градостроительной деятельности (в части формирования и изменений генплана и ПЗЗ решением депутатов регионального заксобрания (без предварительных консультаций и согласований с депутатами гордумы) были переданы с уровня Ульяновска на уровень региональной исполнительной ­власти.

По данным «Ъ», речь идет об участке 73:24:040404:903 по проспекту Нариманова, вокруг которого преобладает коттеджная застройка. Конфликт между жителями микрорайона, мэрией и застройщиком тянется уже давно. Как ранее сообщал «Ъ», владелец участка (12 соток) — ИП Валентина Чевырова, ранее получившая право аренды под ИЖС от другого физлица. Позднее она также под ИЖС и без торгов приобрела этот участок в собственность, после чего подготовила проект строительства девятиэтажного МКД (8 этажей и один этаж цокольный). В августе 2020 года решением регионального минстроя ей было выдано разрешение на использование на правах аренды дополнительного участка площадью 351,3 кв. м под элементы благоустройства, но госпожа Чевырова определила его под парковку автомобилей. Разрешение на строительство МКД было выдано управлением архитектуры и градостроительства мэрии в октябре 2021 года. Владельцы близлежащих домов обратились в суд с иском к мэрии и горархитектуре, указав на нарушение градостроительных норм и правил. Мэрия настаивала на законности строительства. Ленинский райсуд признал разрешение на строительство законным, но облсуд отменил это решение и признал незаконной выдачу разрешения на строительство. После этого (а также после представления прокуратуры) мэрия разрешение на строительство отозвала. Валентина Чевырова пыталась обжаловать решение облсуда в кассационной инстанции, но Шестой кассационный суд (Самара) подтвердил решение апелляционной инстанции. Между тем в 2022 году жильцы обратились в арбитражный суд с иском о признании постройки самовольной и ее сносе. С таким же требованием на этот раз обратилась в арбитражный суд и мэрия. В конце января 2023 года суд объединил оба дела в одно производство, но окончательное решение до сих пор не принято, следующее заседание назначено на 28 августа.

По словам главы юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаза Кучембаева, который в этом деле защищает интересы жителей микрорайона, госпожа Чевырова пыталась повторно получить разрешение на строительство, подав заново документы в мэрию (уже с измененными параметрами проекта), но на этот раз в получении разрешения ей было ­отказано.

Получить комментарии Валентины Чевыровой во вторник не удалось. Также по своим телефонам были недоступны и не ответили на запрос «Ъ» министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин и руководитель управления архитектуры и градостроительства Ульяновска Наталья Гордеева.

Зампред гордумы Ульяновска Денис Седов сказал «Ъ», что случаи несоответствия ПЗЗ и генплана Ульяновска повторяются очень часто, «это системная проблема, на которую не раз депутаты обращали внимание исполнительной власти». «Но горархитектура отвечала, что ПЗЗ — это более подвижный документ, будем менять ПЗЗ, а потом уже приводить в соответствие с ними генплан. Это все равно что поставить телегу впереди лошади. Я с такой позицией не согласен и, поскольку недавно вошел в состав комиссии по изменениям генплана и ПЗЗ, намерен там озвучить эти проблемы»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск