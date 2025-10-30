Скорость мобильного интернета в московском метро выросла в 2025 году

Средняя скорость мобильного интернета в перегонах метро Москвы в 2025 году достигла 94,7 Мбит/с, показало исследование TelecomDaily. Годом ранее этот показатель составлял 85,5 Мбит/с.

По скорости загрузки данных лидирует МТС (113,8 Мбит/с), следом идут «Вымпелком» и «МегаФон» (по 104 Мбит/с). У оператора Т2 этот параметр составил 56,9 Мбит/с. Средняя скорость на перегонах от пользователя (upload) выросла на 15,4%, до 22,5 Мбит/с. По upload места распределились так: «Вымпелком» — 29,9 Мбит/с, «МегаФон» — 26,3 Мбит/с, МТС — 25,4 Мбит/с, T2 — 8,3 Мбит/с.

Непрерывность соединения в метро также выросла до 97,2%, тогда как в 2024 году она составляла 93,8%.

Количество пользователей Wi-Fi в метрополитене сократилось, и люди стали больше пользоваться мобильным интернетом, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Возросшая нагрузка, по его словам, повлияла на показатели скорости.

В «Вымпелкоме» говорят, что потребление трафика в 2025 году в Московском метрополитене выросло за год на 12%. У МТС и Т2 этот показатель вырос год к году на 20%.

