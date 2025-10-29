«Сбербанк Инвестиции» приобрел 9,1% акций «Пивоварни Бочкарев»

«Сбербанк Инвестиции» стал миноритарным акционером АО «Пивоварни Бочкарев», получив долю в 9,1%. Эксперты оценивают объем вложений структуры «Сбера» в 1,3-2 млрд руб.

Средства «Пивоварни Бочкарев» планируется направить на финансирование инвестпрограммы, включая развитие новых брендов и модернизацию производственных мощностей.

Основным бенефициаром компании после сделки останется ООО «АУР инвест», подконтрольное Алексею Сагалу, владельцу ГК «Арнест». «Пивоварни Бочкарев» — третьи по объему производителем пива в России, созданным на базе российского бизнеса Heineken.

В 2024 году доля компании на рынке реализованного пива составила 10,9%. Выручка компании по итогам 2024 года увеличилась на 18,73% и достигла 48,45 млрд руб., чистая прибыль составила 2,48 млрд руб. против 13,8 млн руб. в 2023 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пиво в банке».