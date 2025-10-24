Спрос на труд демонстрирует признаки охлаждения

На рынке труда в августе этого года фиксировалась «неустойчивая ситуация», отмечают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в октябрьском макроэкономическом обзоре. По их оценкам, индикатор перегрева рынка труда (число вакансий на одного соискателя, зарегистрированного в службе занятости) с начала года находился на исторически высоком уровне (5 вакансий против 2,3 в первой половине 2022 года), но в июне—августе стал уменьшаться.

На этом фоне уровень безработицы в РФ (в августе — 2,1%) продолжает медленно снижаться, двигаясь к техническому минимуму, обусловленному неизбежно существующим в любой экономике уровнем. При этом спрос на труд с устранением фактора сезонности стабилен, «быть может, с очень легкой тенденцией к понижению; во всяком случае, говорить о его росте никак не приходится», отмечают аналитики центра.

Свежие оценки ЦБ уровня обеспеченности компаний основных отраслей работниками свидетельствуют о некотором снижении проблемы дефицита кадров в третьем квартале по сравнению со вторым, вернувшейся к значениям третьего квартала 2023 года. Впрочем, по отраслям картина различна. «На предприятиях, где проблема сохранилась, наблюдалась нехватка как высококвалифицированного персонала, так и сотрудников рабочих специальностей»,— отмечают в ЦБ. Наиболее острый дефицит кадров отмечен в сельском хозяйстве и водоснабжении.

Несмотря на некоторое сокращение дефицита кадров у обрабатывающих предприятий, ситуация в секторе остается более сложной, чем по экономике в целом. По последним данным опроса промышленников, проводимого Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, ожидания в изменении уровня занятости смогли отскочить от локального минимума. Рост баланса положительных и отрицательных оценок составил пять пунктов при его сохранении в отрицательной зоне — промышленники по-прежнему ожидают снижения численности персонала, но менее интенсивного, чем месяцем ранее.

Отметим, что опросы ЦБ, напротив, зафиксировали ухудшение планов найма работников на четвертый квартал этого года по сравнению с предыдущими двумя кварталами. Такое изменение отмечено в подавляющем большинстве отраслей, включая обработку и добычу. «В условиях сохраняющейся напряженности на рынке труда предприятия увеличивали расходы на оплату труда, однако повышение было более сдержанным»,— фиксирует регулятор.

Артем Чугунов