Болеть по плану

В технопарке «Сколково» 27 октября открылась фотовыставка всероссийского проекта по поддержке онкопациентов «Химия была, но мы расстались» и состоялся круглый стол «Результаты исследования уровня онкофобии в российском обществе». Выводы социологов неутешительные: тема онкозаболеваний в обществе стигматизирована, нет языка для открытого разговора о раке, нет культуры поддержки онкобольных и их родных, уровень тревожности высокий, вредные мифы распространены среди всех групп населения.

На фотопортретах, представленных на выставке,— люди, которые перенесли онкологическое заболевание и вышли в ремиссию. Рядом с портретами — короткие истории, в которых часто встречаются слова «страх», «жизнь остановилась, разделилась на до и после», иногда — «потеря» и «предательство», но чаще все-таки — «надежда» и «поддержка близких».

Цель проекта «Химия была, но мы расстались» — показать обществу и самим онкопациентам, что красота сильнее болезни, а диагноз «рак» — это не стыдно и далеко не всегда смертельно.

Однако уровень информированности общества явно недостаточный. По данным опроса, проведенного в рамках конкурса исследователей ESOMAR Research Got Talent в 2025 году, две трети респондентов признались, что они мало знают о причинах развития и методах лечения рака. Особенно тревожный факт: 57% опрошенных убеждены, что в России невозможно получить качественное лечение от рака либо терапия будет слишком дорогой, а 32% до сих пор считают, что рак неизлечим. По этой причине даже информированный человек, замечая у себя тревожные симптомы, не идет к врачу, думая: а вдруг рак?

Поэтому так сложно, но очень нужно нащупать золотую середину и перейти от страха к осознанному действию. Онкофобия — это эмоция, которая парализует. Онконастороженность — это рациональный план, который дает чувство контроля.

— Представьте, что вы владелец дома. Онкофобия — это постоянно бояться пожара, не спать ночами, принюхиваться к дыму, но при этом не иметь огнетушителя и не проверять проводку. Онконастороженность — это установить датчики дыма, раз в год вызывать электрика для проверки сети и знать план эвакуации. Вы не думаете о пожаре каждый день, но вы к нему готовы,— пояснила Русфонду Вера Ващенко, заместитель главного врача по онкологии центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» в Москве.

Ирина Боровова, президент Всероссийской ассоциации помощи онкологическим пациентам «Здравствуй!», говорит, что люди не идут на диспансеризацию еще и потому, что не верят в диагностические возможности врачей первичного звена:

— Измерить рост, вес и давление человек может и сам у себя дома. Поэтому, возможно, стоит включать в чекапы более сложные исследования — МРТ или хотя бы УЗИ, привлекать к осмотру специалистов из онкодиспансеров.

Алексей Волков, заместитель главного врача по лечебной работе московской городской поликлиники №45, отмечает важность правильного разговора врача с пациентом:

— Когда специалист, установив онкологический диагноз, особенно на поздней стадии, объявляет пациенту предполагаемый срок жизни, он фактически ставит точку в диалоге. Врачам важно помнить: нужно не только слушать и лечить человека, но и говорить с ним как с личностью, а не просто как с объектом медицинского вмешательства.

Наша главная цель — превратить тревогу в полезный инструмент заботы о себе. Это и есть золотая середина.

rusfond.ru/issues/1266

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда