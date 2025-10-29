Главу фракции единороссов в горсовете Дубны уволили за нецензурные высказывания

Лидер фракции «Единая Россия» в совете депутатов подмосковного города Дубна Екатерина Аратова освобождена от своей должности. Такое решение единороссы приняли в связи с ее заявлениями в адрес горожан.

Ранее в интернете появился видеоролик, в котором госпожа Аратова в нецензурной форме обращается к жителям, недовольным вырубкой деревьев в Чернореченском лесу: «Если вам так важна природа и не нужна цивилизация — *** (идите) в лес. Но тут вы в городе. У вас нет никаких вопросов к жизни города, кроме вырубки деревьев?»

Как подчеркивается на сайте «Единой России», ролик датируется 2024 годом, когда Екатерина Аратова еще не являлась ни депутатом, ни членом «Единой России». На это обстоятельство обратил внимание и председатель совета депутатов Дубны Александр Руденко, выразивший мнение, что некорректные высказывания госпожи Аратовой были «растиражированы сегодня неслучайно».

Тем не менее коллеги по горсовету единогласно приняли решение о ее освобождении от должности руководителя фракции. А подмосковное отделение партии объявило депутату партийное взыскание в виде выговора за «совершение действий, дискредитирующих партию».

После того как видеоролик стал активно распространяться в сети, Екатерина Аратова разместила в своем Telegram-канале видеообращение с извинениями. «Я не должна была в столь эмоциональной форме высказывать свое мнение, и впредь такого не повторится»,— пообещала она. Заодно единоросс напомнила о своей депутатской деятельности, подчеркнув, что «за эти полтора года мы смогли сделать много дел, которые жители ждали очень долго».

Николай Минин