«Ростов-Дон» победил московский «Луч» в рамках Суперлиги

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» продолжил победную серию в чемпионате Суперлиги, одержав победу над московским «Лучом» — 43:28 (22:15). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Накануне матча клуб объявил о возвращении в «Ростов-Дон» олимпийской чемпионки Марины Судаковой. С октября 2024 года правая крайняя играла за «Ладу».

Отмечается, что матч в Ростове-на-Дону против «Луча» был снова анонсирован тематическим — в поддержку бездомных собак. Болельщики могли принести на арену корм, а также отправить средства в специализированный фонд. В следующем туре чемпионата ростовчанки встретятся с «Черноморочкой». Матч в Абрау-Дюрсо состоится 3 ноября.

Константин Соловьев