Огурцы за неделю подорожали на 5%, помидоры — на 3%

Потребительские цены за неделю — с 20 по 27 октября — выросли на 0,16%, следует из данных Росстата. С начала месяца рост составил 0,79%, с начала года — на 5,11%. Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на уровне 8,13%.

Цены на плодоовощную продукцию, по данным Росстата, в среднем за неделю изменились на +1,1%. Огурцы подорожали на 5,1%, помидоры — на 3,2%, капуста белокочанная — на 1,3%, свекла столовая — на 0,5% и бананы — на 0,4%. Лук репчатый стал дешевле на 0,7%, яблоки подешевели на 0,4% и морковь — на 0,1%. Вместе с ними немного подешевели на чай черный (на 0,4%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (0,3%), сахар-песок и вермишель (0,2%), макаронные изделия, рис, пшено и консервы мясные для детского питания (0,1%). Другие категории продуктов подорожали на значения от 0,1% до 0,5%.

Среди непродовольственных товаров выросли цены на бензин (0,4%), дизельное топливо (0,5%). Подорожали лекарства: ренгалин — на 0,6%, валидол, корвалол и пенталгин — на 0,5%, левомеколь — на +0,4%, лизобакт — на +0,3%, нимесулид и трекрезан — на 0,2%. Анальгин подешевел на 0,2%. Из непродовольственных товаров снизились цены на электропылесосы — на 1,4%, смартфоны — на 1,1%, телевизоры — на 0,6%, сообщают в Росстате.