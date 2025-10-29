Белая полоса: СКА одолел «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ одолел в Ледовом дворце «Сибирь» со счетом 3:2. Большинство на 5-й минуте игры реализовал форвард армейцев Матвей Короткий. Не прошло и трех минут, как новосибирцы сравняли счет усилиями Владимира Ткачева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА, готовящиеся ко второму периоду в игре с «Сибирью»

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА, готовящиеся ко второму периоду в игре с «Сибирью»

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Под конец второго периода подопечные Игоря Ларионова сумели вырваться вперед, мощный бросок из правого круга для вбрасывания удался новичку команды Егору Савикову.

В начале третьего периода СКА укрепил свое преимущество, с передачи Джозефа Бландизи отличился лидер петербуржцев Сергей Плотников. Под занавес встречи армейцы могли забросить и четвертую, однако пропустили вторую. За минуту до финального свистка ворота Сергея Иванова поразил Иван Чехович.

Тем не менее, победа над аутсайдером Восточной конференции не позволила армейцам подняться в зону плей-офф Запада. Отставание от идущего восьмым ЦСКА теперь составляет один балл.

Андрей Маркелов