Белая полоса: СКА одолел «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ
Петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ одолел в Ледовом дворце «Сибирь» со счетом 3:2. Большинство на 5-й минуте игры реализовал форвард армейцев Матвей Короткий. Не прошло и трех минут, как новосибирцы сравняли счет усилиями Владимира Ткачева.
Игроки СКА, готовящиеся ко второму периоду в игре с «Сибирью»
Фото: Пресс-служба ХК СКА
Под конец второго периода подопечные Игоря Ларионова сумели вырваться вперед, мощный бросок из правого круга для вбрасывания удался новичку команды Егору Савикову.
В начале третьего периода СКА укрепил свое преимущество, с передачи Джозефа Бландизи отличился лидер петербуржцев Сергей Плотников. Под занавес встречи армейцы могли забросить и четвертую, однако пропустили вторую. За минуту до финального свистка ворота Сергея Иванова поразил Иван Чехович.
Тем не менее, победа над аутсайдером Восточной конференции не позволила армейцам подняться в зону плей-офф Запада. Отставание от идущего восьмым ЦСКА теперь составляет один балл.