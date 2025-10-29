УГМК продлил две серии

Женский баскетбольный клуб УГМК в пятый раз подряд завоевал Суперкубок России. Уральские баскетболистки в среду на своей площадке в напряженном противостоянии обыграли «Надежду» со счетом 83:81. Для команды из Екатеринбурга это в некотором роде юбилейный титул. УГМК не допускает осечек в турнирах, в которых выступает с 2022 года. С тех пор команда успела выиграть четыре Суперкубка, три Кубка России и три чемпионата страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболистки УГМК после победы в Суперкубке России

Фото: Баскетбольный клуб УГМК Баскетболистки УГМК после победы в Суперкубке России

Фото: Баскетбольный клуб УГМК

Суперкубок России, первый розыгрыш которого состоялся в 2021 году, отличался удивительной стабильностью — его все время выигрывал УГМК. Оснований сомневаться в том, что екатеринбурженки продлят свою победную серию, не было. Все-таки «лисички» очень уверенно начали сезон (шесть побед в шести матчах), да и дома, а матч проходил в Екатеринбурге, они представляются практически неуязвимыми. А вот соперник УГМК, «Надежда» (Оренбургская область), по ходу национального первенства уже спотыкалась. Да и по общему уровню «Надежда» все же уступает гранду.

Отметим, что согласно регламенту, за Суперкубок играют действующий чемпион России и обладатель Кубка страны. Но поскольку УГМК по итогам прошлого сезона взял оба титула, то его соперником в противостоянии за Суперкубок стала команда, занявшая в первенстве второе место. То есть, собственно, «Надежда».

На деле, однако, игра получилась куда более зрелищной, чем многие ожидали. Болельщики, которых, несмотря на рабочий день, на трибунах «УГМК-Арены» собралось более 6,5 тыс., явно не пожалели о потраченном времени. Ведь исход противостояния оставался неясным до самого конца.

Для матчей с участием УГМК это нехарактерно. Обычно подопечные Дмитрия Донскова снимают все вопросы если не к большому перерыву, то к концу третьей четверти точно. Поначалу, правда, казалось, что и этот матч не станет исключением. Хозяйки площадки после некоторой раскачки в дебюте включились в игру. Во второй четверти после точного попадания Александрии Бентли их отрыв достиг дюжины очков.

Впрочем, не Бентли была главной проблемой «Надежды», а скорее таковой являлись Йована Ногич (с 16 очками в активе стала в итоге самой результативной в составе УГМК), Виктория Третьякова, Карина Низамова. Ну и конечно, Мария Клюндикова. Центровая, недавно вернувшаяся из Женской национальной баскетбольной ассоциации (за океаном она играет за «Миннесота Линкс», как и еще одна баскетболистка УГМК Анастасия Косу), которая хоть и не забивала много, но зато стала лидером по подборам.

Но у «Надежды» нашлись силы и исполнители, которые вернули команду в игру. Вернули довольно быстро, а роль мотора команды исполняла Эшли Беверли Келли (она с 23 очками в активе стала самым результативным игроком встречи). Уже в третьей четверти от отрыва УГМК почти ничего не осталось. А в финальной десятиминутке чаша весов, казалось, стала склоняться на сторону гостей: после дальнего попадания Келли «Надежда» вышла вперед и начались, что называется, качели.

По сути, предстояло выяснить, у кого первым сдадут нервы. Собраннее оказались именно уральские баскетболистки. В решающий моменты «Надежда» снова стала допускать ненужные потери, не справляясь с давлением, а УГМК свои очки все-таки забирал.

А после того как Низамова отлично исполнила трехочковый бросок меньше чем за минуту до сирены и дала своей команде перевес в семь очков, сомнений в том, что УГМК победит, почти не оставалось. Гости успели лишь подсократить отставание. Но победа со счетом 83:81 досталась УГМК.

Таким образом, УГМК не только в пятый раз подряд завоевал Суперкубок, но и оформил десятый титул подряд с учетом всех соревнований, в которых участвовал. Последняя осечка УГМК случилась в финальной серии Премьер-лиги 2021/22 («лисички» со счетом 1:3 уступили курскому «Динамо»). Неудача во многом объяснялась отъездом легионеров после начала событий на Украине. Впрочем, менеджменту и руководству (президент клуба Андрей Козицын, вице-президент — Игорь Кудряшкин) удалось довольно быстро стабилизировать ситуацию, переориентировать команду на привлечение российских игроков (в текущем составе УГМК их большинство) и вернуть утраченные позиции.

Александр Петров