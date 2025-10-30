Три суда оправдали белгородского пристава, вытолкавшего посетителя из кабинета

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе оправдательный приговор начальнику отделения яковлевского райотдела управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области Виталию Атанову. Он проходил по делу о применении силы против посетительницы, отказавшейся покинуть его кабинет. Об этом сообщили в пресс-службе кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее 3 марта 2025 года Свердловский райсуд Белгорода постановил, что пристав невиновен по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Затем к такому же выводу 23 апреля пришел Белгородский облсуд.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 11 января 2024 года. По материалам дела, господин Атанов вывел из кабинета посетительницу, которая снимала его на камеру и «негативно высказывалась о работе сотрудников». Как решили суды трех инстанций, белгородка проигнорировала законное требование прекратить видеосъемку и покинуть помещение, провоцируя конфликт. Затем пристав применил физическую силу — сжал предплечье посетительницы и вывел ее из кабинета, причинив «телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью». Все суды признали действия пристава «законными и соответствующими служебным полномочиям, так как они были направлены на пресечение противоправных и провокационных действий».

Мария Свиридова