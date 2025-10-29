Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лидера рок-группы «Пасека» приговорили к 15 годам колонии за убийство

Измайловский суд Москвы приговорил основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина к 15 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве бывшего гендиректора ООО «Цифровые платформы» Ивана Позднякова.

Основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин (в центре)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Москвы, Медведкина также признали виновным по статье о покушении на убийство двух человек. Его также обязали выплатить 4,5 млн руб. семье погибшего и 1,5 млн руб. — потерпевшему. Сторона обвинения запрашивала 17 лет колонии.

По версии следствия, в июне 2024 года возле жилого дома на Сиреневом бульваре Роман Медведкин умышленно нанес Ивану Позднякову как минимум 16 ударов ножом. Еще одному мужчине Медведкин нанес шесть ножевых ударов.

