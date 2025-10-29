Сирия официально признала независимость Косова

Сирийские власти признали Косово независимым и суверенным государством. Об этом говорится в заявлении МИД переходного правительства Сирии.

«Сирийская Арабская Республика заявляет об официальном признании Республики Косово в качестве независимого и суверенного государства»,— говорится в тексте заявления, размещенного в официальном Telegram-канале МИД Сирии. Подчеркивается, что сирийские власти а своем решении исходят из «веры в право народов на самоопределение и стремлении продвигать самые высокие

принципы мира и стабильности на Балканах и во всем мире».

«Дамаск рассчитывает на скорейшее установление дипломатических отношений с Республикой Косово и развитие двустороннего сотрудничества»,— отмечается в тексте заявления.

О решении было объявлено после того, как 29 октября лидеры Сирии, Саудовской Аравии и Республики Косово провели переговоры в Эр-Рияде. Как сообщили в сирийском внешнеполитическом ведомстве, на них обсуждался «вопрос взаимного признания и открывающиеся перспективы двустороннего сотрудничества».

В феврале 2008 года, после продолжительного конфликта в Балканском регионе, парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признает большинство государств—членов ООН. Однако международно-правовой статус Косово до сих пор остается камнем преткновения во многих вопросах.

Анастасия Домбицкая