Коммуникация от противного

Мировая политическая повестка, и ранее страдавшая от лжи, манипуляций и искажений, приобретает все более мрачные черты в связи с развитием и распространением фейков. К такому выводу пришли 29 октября участники прошедшего в Москве форума «Диалог о фейках 3.0». Выйти из кризиса, решили они, как раз и должен помочь диалог, но кого и с кем именно — не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панельная дискуссия «Глобальный диалог: обеспечение цифрового суверенитета в условиях многополярности» в рамках III Международного форума «Диалог о фейках 3.0»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Панельная дискуссия «Глобальный диалог: обеспечение цифрового суверенитета в условиях многополярности» в рамках III Международного форума «Диалог о фейках 3.0»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Тревожный тон обсуждению задали участники панельной дискуссии на вроде бы оптимистичную тему «Медиамир после войн». «Информационная война никогда не заканчивается»,— с ходу расстроила присутствовавших сотрудница RT Александра Йост. Говорить о фактчекинге в условиях прямой цензуры, по ее мнению, бессмысленно. А алгоритмы соцсетей препятствуют распространению на Западе любых, даже неполитических, сюжетов о России, посетовала она: «Они настроены так, что показывают только искаженное мнение». Хотя аудитория уже начинает призадумываться, почему ей не показывают ничего другого, обнадежила россиян госпожа Йост.

Война действительно «не ограничивается войной», согласился чешский журналист Ростислав Люсье. Текущая работа с аудиторией на Западе — это не журналистика и не коммуникация, а установка нарратива «об экзистенциальной угрозе» со стороны России без альтернативных точек зрения, сокрушался он: «Государства не пытаются убедить своих граждан, а просто мешают распространяться альтернативным версиям».

Частью общей психологической операции является и «секьюритизация повестки», подчеркнул господин Люсье:

«Если люди постоянно будут возбуждены, то государство с помощью СМИ сможет оправдать что угодно: расходы, цензуру, боевые действия. Без всякой ответственности».

Соответственно, задача тех, кто добивается правды,— «психологическая демобилизация», считает журналист. Поэтому ответственные медиа должны «восстановить способность общества мыслить вне рамок войны» и объяснить, что, «если вы критикуете общий нарратив — это не предательство», а диалог — «не признак слабости».

На панельной дискуссии о цифровом суверенитете тоже сетовали на усложнившуюся коммуникацию. Так, министр информации и связи Венесуэлы Фредди Ньяньес, выступавший по видео-конференц-связи из Каракаса, сразу заявил: «Человечество находится в худшем моменте в истории коммуникации». Потому что коммуникацию, по его убеждению, приватизировали «гегемоны», сделав ее «инструментом глобального господства». Эти же «гегемоны» монополизируют «целые потоки информации» и «символические представления о мире», добавил министр.

Государств с цифровым суверенитетом даже меньше, чем стран с ядерным арсеналом, а информацию все чаще используют как оружие, подчеркнул представитель Медиакорпорации Китая Ван Дэлу: «Пытаются завоевать эмоции, спровоцировать протестные настроения в обществах». Здесь, по словам эксперта, как раз и идут в ход фейки. За девять месяцев 2025 года пекинское Управление по вопросам кибербезопасности насчитало свыше 1,7 млн фейков, при этом 56% опрошенных китайцев сочли фейковые новости достоверными. «Теперь с помощью ИИ можно делать дипфейковые или фейковые новости промышленными способами и масштабами»,— предупредил господин Ван.

В качестве решения участники обеих дискуссий единодушно предложили «открытый и честный диалог». Посредством такого диалога, по их мнению, удастся воссоздать «единую информационную среду», где не будет места ни фейкам, ни искажениям, ни откровенной манипуляции. Но кто и с кем должен этот диалог вести, журналисты и эксперты не пояснили.

Григорий Лейба