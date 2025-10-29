Петербургский суд признал две песни Михаила Маурова экстремистскими

Санкт-Петербургский городской заключил, что песни исполнителя Михаила Маурова ввиду своего содержания относятся к экстремистским материалам. Иск был подан военным прокурором Ленинградского военного округа.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, треки «Россия не для русских» и Holocaust находятся в интернете в общем доступе. Экспертиза подтвердила, что в композициях есть лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти, розни по отношению к группе лиц «кавказцы и жители Средней Азии», «евреи», а также пропаганды превосходства группы лиц «белые русские».

В связи с этим суд признал две песни Михаила Маурова признали экстремистскими материалами.

Татьяна Титаева